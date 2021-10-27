РИАМО - 27 окт. Первые однокомнатные квартиры разыграют в Москве в среду в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция призвана простимулировать горожан на прохождение вакцинации от коронавируса. Принять участие в розыгрышах могут совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС. Для этого им необходимо получить первый компонент вакцины или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В прививочном пункте нужно дать согласие на участие в акции.

В ходе первого розыгрыша определят двух счастливчиков среди москвичей, привившихся от Covid-19 в период с 18 по 24 октября. Победителей назовут в прямом эфире телеканала «Москва 24», также информация появится на сайте mos.ru. Квартиры продолжат разыгрывать каждую среду в течение пяти недель.

Вакцинация от коронавируса проводится в городских поликлиниках, выездных пунктах, а также частных клиниках. Прививка позволяет избежать тяжелого течения заболевания.

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