РИАМО - 27 окт. Памятник легендарному маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко, расположенный в столичном районе Щукино, ждет реставрация в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Монумент установили 4 сентября 1997 года в честь 850-летия Москвы. Памятник выполнен в виде стены Т-образной формы. В верхней части сделана ниша с гранитными плитами, на которых изображены портрет маршала, посвящение и две медали Героя СССР.

«Во время работ специалисты приведут в порядок все элементы памятника, в том числе гранитные плиты, посвятительную надпись, а также площадку с клумбами перед монументом», — отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также будут расчищены поверхности монумента: устранены сколы, царапины и трещины. Специалисты восполнят недостающие детали, а также покроют памятник защитными составами. Окружающая памятник территория будет благоустроена.

Павел Рыбалко — советский военачальник и маршал бронетанковых войск. Командующий танковыми и общевойсковой армиями в Великой Отечественной войне, командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.