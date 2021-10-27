РИАМО - 27 окт. Вспышка жировых отложений в вентиляционной системе произошла в административном здании на юго-западе столицы, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила спасателям 26 октября в 21:24. Инцидент произошел по адресу: улица Гарибальди, 4Г. На месте наблюдался серый дым, выходящий с кровли 2-этажного административного здания.

В ходе проведения разведки и тушения пожара было установлено, что произошла вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе. Возгорание ликвидировали в 21:49.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в Москве находится торговый центр.