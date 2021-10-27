РИАМО - 27 окт. В среду в столичном регионе ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве прогнозируется плюс 6-8 градусов, по Московской области - 3-8 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-15 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Как отметили синоптики, погода в столичном регионе будет довольно комфортная, атмосферное давление и содержание кислорода в норме. Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не окажут негативного влияния на самочувствие.

«Белые мухи» или «что‑то невнятное»: порадовал ли пользователей соцсетей первый снег>>