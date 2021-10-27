РИАМО - 27 окт. Комитет по туризму Московской области объявил о начале отбора заявок на получение субсидии, которая возмещает затраты турорганизациям, обеспечивающим поток туристов из регионов РФ по туристским маршрутам приоритетных территорий Подмосковья.

Проект по предоставлению субсидии разработан с целью развития внутреннего туризма и увеличения внутреннего турпотока в Московской области. Субсидию можно будет получить на основании соглашения, заключенного комитетом по туризму и туроператором по типовой форме.

Прием заявок пройдет с 27 октября по 25 ноября 2021 года. Для получения субсидии туроператор должен соответствовать всем требованиям к участникам отбора, а также предоставить перечень документов, который будет подтверждать произведенные затраты и расходы.

Ранее комитет сообщал, что по итогам летнего туристического сезона 2021 года в рамках турпрограммы с кешбэком отмечен значительный спрос на поездки по Московской области. В регионе активно приобретались оздоровительные туры. Спросом пользовались также и культурно-познавательные туры.

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