РИАМО - 27 окт. Заявки на участие в конкурсе на премию им. Чуковского подали детские писатели из более чем 50 регионов России. Всего поступило почти 680 заявок, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия — открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе», – сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Заявки на конкурс можно было подать со 2 апреля по 16 августа. В сентябре был сформирован и объявлен длинный список участников.

20 октября стали известны имена номинантов из шорт-листа. В него вошли 28 авторов, которые продолжат борьбу за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика книг для детей.

В ноябре станут известны имена 6 лауреатов. Их отберет экспертное жюри. В него вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, современный детский прозаик, поэт и лауреат премии имени Корнея Чуковского 2020 года Анастасия Орлова, поэт и прозаик Сергей Махотин, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков.

Возглавляет комиссию писатель, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседатель и идейный вдохновитель премии — правнук известного детского писателя Дмитрий Чуковский.

Премия им. Чуковского была учреждена правительством Москвы в 2020 году. Каждый победитель получит по 1 млн рублей.