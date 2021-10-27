РИАМО - 27 окт. Онлайн-сервис для подачи заявки на перепланировку пользуется спросом среди москвичей. С начала 2021 года было подано свыше 27 тыс. таких заявлений, что в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения», - отметил Бирюков.

Он добавил, что половина от общего числа заявлений относится к согласованию планируемых работ. Порядка 10 тыс. обращений касались оформления акта о завершенной перепланировке, еще 6 тыс. москвичей хотели легализовать сделанную ранее перепланировку.

Услугу по согласованию перепланировки в Москве полностью перевели в онлайн-формат с 21 августа 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на портале mos.ru. Там же можно уточнить информацию о сроках и решении по заявлению.