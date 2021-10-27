РИАМО - 27 окт. В 2005 году ЮНЕСКО провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Праздник этот относительно новый и не совсем понятный, однако были в этот день и другие значимые для истории события.

Всемирный день аудиовизуального наследия

На своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО решила, что для потомков важны не только картины, книги и образцы архитектуры, но и фильмы, радиопередачи, аудиокассеты и видеозаписи.

Сохранять такое наследие, как оказалось сложнее, чем уже привычные предметы старины, поскольку кассеты, дискеты и диски оказались куда более уязвимыми носителями. И теперь каждый год в этот день международное сообщество проводит тематические круглые столы, конференции и дискуссии на тему того, как лучше эти материалы хранить.

Российские эксперты признают решение ЮНЕСКО здравым. Действительно, странно будет если наши потомки не получат о нас более полного представления, чем по наскальной живописи.

Патент на колючую проволоку

Америка, в отличие от Европы, край более практичный. Поэтому американский фермер из штата Иллинойс потратил 27 октября 1973 года не на размышления о вечном, а на подачу заявки на патент колючей проволоки.

Удивительная по своей простоте и эффективности разработка моментально ушла в народ и произвела фурор к 1880 году. Изобретение дало возможность фермерам значительно развить животноводство. Дешевая ограда из колючей проволоки не позволяла животным убежать, а злоумышленникам влезть на территорию и разорить посевы.

Открытие «Ленкома»

Для России этот день имеет большую культурную ценность. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи. Сегодня его называют «Ленком». У это театра был не один художественный руководитель, но особый этап в его жизни начался в 1973 году с приходом Марка Захарова.

При нем были поставлены спектакли-события «Тиль» Г.Горина по мотивам романа Ш.Де Костера, «Иванов» А.Чехова, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» П.Неруды, первая русская рок-опера «Юнона и Авось» А.Вознесенского и А.Рыбникова, «Три девушки в голубом» Л.Петрушевской, «Диктатура совести» М.Шатрова, «Поминальная молитва» Г.Горина (по произведениям Шолом-Алейхема).

С 21 ноября 2019 года культурному учрежэдению было присвоено имя режиссера - «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова».

Рождение великого артиста

Говоря о «Ленкоме» нельзя не вспомнить одного из ведущих актеров этого театра – Николая Караченцова. Он тоже родился 27 октября, только 1944 года. Значительную часть своей жизни Караченцов отдал «Ленкому». Трудно найти человека, который не знает первую русскую рок-оперу «Юнона и Авось» и кто не ассоциирует ее с Караченцовым. Были и другие не менее важные спектакли.

России актер запомнился еще и ролями в кино. «Белые росы», «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Ловушка для одинокого мужчины», «Приключения Электроника» и многие другие фильмы подарили артисту всесоюзную любовь.

В 2005 году Караченцов попал в автомобильную аварию, долго лечился, но так и не восстановился до конца. Однако старался участвовать в творческой деятельности даже после этого. В 2017 году у актера диагностировали неоперабельный рак.

Народного артиста РСФСР не стало в 26 октября 2018 года. До своего 74-го дня рождения Караченцов не дожил одни день.