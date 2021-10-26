РИАМО - 26 окт. Спасатели вызволили двух человек из горящей квартиры в столичном районе Сокольники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:38. Огонь вспыхнул по адресу: Маленковская улица, дом 25.
Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из квартир на шестом этаже 10-этажного жилого дома горят вещи и мебель на площади 15 кв. м.
В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасли двух человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Ликвидировать возгорание удалось в 21:03. В тушении огня были задействованы 10 единиц техники и 35 человек.
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