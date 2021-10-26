РИАМО - 26 окт. На сотом году жизни скончался бывший директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Московской области Алексей Данилович Кузьмин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Кузьмин работал в этой школе более 40 лет. Из них 35 - ее директором. До последнего дня он трудился в школе в должности «инструктора-методиста». Звание заслуженного тренера РСФСР он получил в 1960 году. Им было подготовлено 10 мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта России и 6 мастеров спорта международного класса.

В процессе своей профессиональной деятельности Кузьмин был награжден почетными знаками «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области», знаками губернатора Московской области «Благодарю» и «Во славу спорта».

Также он участвовал в Курской битве, являлся ветераном Великой Отечественной войны, в ходе военных действий дважды был тяжело ранен. Его боевой путь отмечен двумя боевыми орденами и 22 медалями.

«Воспитанники Алексея Даниловича – это призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Под его руководством коллектив школы трижды становился чемпионом СССР среди спортивных школ и 8 лет входил в пятерку лучших СДЮШОР страны. Его уход из жизни - большая потеря для всего отечественного спорта. Выражаю соболезнования родным и близким Алексея Даниловича», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.