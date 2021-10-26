РИАМО - 26 окт. За последние два дня объемы вакцинации от коронавируса в Подмосковье увеличились в 2 раза, однако этот показатель не стал рекордным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Было порядка 4-5 тысяч, сейчас достигло десяти. Тогда в пике было до 70 тыс., даже больше. Поэтому да, она (вакцинация - ред.) увеличилась, но сказать, что сейчас такой всплеск вакцинации - вновь очереди - мы, увы, не можем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что увеличение показателей вакцинации можно объяснить стремительным ростом заболеваемости. Жители региона осознают всю серьезность ситуации.

Для снижения уровня заболеваемости с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни. Школьники, студенты и воспитанники детских садов отправятся на каникулы. Работать будут только предприятия и организации, необходимые для жизнеобеспечения региона.

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