РИАМО - 26 окт. С 28 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения в сфере туризма Московской области. Отменены экскурсии, культурные и выставочные мероприятия, однако разрешены экскурсии на свежем воздухе и прогулки. Комитет по туризму Московской области определил наиболее интересные места для прогулок. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Музей-усадьба «Архангельское» по праву считается одной из самых красивых в Московской области — великолепная архитектура построек дошла до наших дней практически в нетронутом виде. Кроме этого, есть еще удивительный садово-парковый ансамбль — с террасами, аллеями и мраморными статуями.

Старинная подмосковная усадьба Стрельниково хранит в своем ансамбле черты эпохи расцвета русского классицизма. Легкий романтический архитектурный стиль, исторические интерьеры Парадного дома, ухоженная территория, классический ландшафтный дизайн приятно удивляют посетителей парка.

Усадьба Абрамцево с середины XIX века была пристанищем русской интеллигенции. Здесь написал свои лучшие произведения Сергей Аксаков, сюда приезжали Николай Гоголь и Иван Тургенев, а позже гостили именитые художники — от Нестерова и Репина до Врубеля и Серова. Кстати, знаменитая картина «Девочка с персиками» была написана именно здесь. В наши дни усадьба занимает около 50 га и включает памятники архитектуры, парк и окрестности реки Вори.

Уютный и большой парк «Пехорка» после проведенной реконструкции стал еще и одним из самых комфортных для гостей. Красивая природа и тенистые аллеи отлично дополняются удобной инфраструктурой — гости могут прогуляться по благоустроенной набережной или покататься на лодке по пруду, проехаться на велосипеде или почитать на скамейке под деревьями.

Еще одним уникальным местом является музей-заповедник «Зарайский кремль». Самый маленький российский кремль был построен в XVI веке. Когда-то он охранял южные рубежи Руси, а сейчас бережно хранит историю. Архитектурный ансамбль кремля включает в себя Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи, где хранится главная святыня Зарайска — икона Николая Чудотворца, а также здание бывших Присутственных мест (духовного училища), где располагаются экспозиции.

Звенигород — один из древнейших городов Подмосковья, первые упоминания о нем появились во второй половине XII — начале XIII века. Сегодня это небольшой городок, раскинувшийся по обе стороны Москвы-реки. За холмистые ландшафты и живописные окрестности это место прозвали подмосковной Швейцарией. В самом городе сохранилась атмосфера ушедшей старины. Можно прогуляться по Московской улице, и в сквере имени А. П. Чехова, где находится его памятник, конечно, не стоит забывать о главной достопримечательности Звенигорода — Саввино-Сторожевском монастыре.

Киногород Piligrim Porto Европейский городок XVIII века в современном Подмосковье — отличное место для прогулки всей семьей. Когда-то здесь снимали фильм, для которого и создали целое поселение. Кино давно снято, а вот декорации остались радовать гостей. Всего на территории расположились сорок построек в историческом стиле, среди них таверны, губернаторский дворец, тюрьма, пиратский фрегат и даже эшафот.

Приокско-Террасный заповедник расположен на террасах левого берега реки Оки, покрытых сосновыми и смешанными лесами. Там можно встретить почти тысячу видов растений. Это ковыль, типчак, степная вишня, тимофеевка, козелец пурпуровый и многие другие. Восемь видов занесены в Красную книгу России. Посещение этого заповедника — прекрасная возможность отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от встречи со стадом зубров в лесу.

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