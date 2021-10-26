РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В Подольске провели выездную проверку качества уборки подъездов в многоквартирных домах и выявили незначительные нарушения, которые управляющая компания должна устранить в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В проверке во вторник приняли участие первый заместитель главы администрации Подольска Владислав Лукьяненко, представители управляющей компании, жители. Они проверили подъезды домов №6 и №8 на Большой Зеленовской улице. Дома находятся в управлении МУЖРП №12. В ходе проверки особое внимание уделили качеству проведения работ по сухой и влажной уборке в холлах, уходу за кабинами и площадками лифтов, мытью стекол и чистке почтовых ящиков, а также по своевременной дезинфекции помещений.

«Наша задача - проверить, как убирают подъезды, выслушать замечания жителей. Поступило обращение на некачественную уборку в доме №6 на Большой Зеленовской улице, которое связано с тем, что в период проведения ремонтных работ сотрудники подрядной организации не убирают за собой вовремя. Уборщицу в доме №8 ни разу не видели. Это говорит о том, что уборка проводится несвоевременно, зачастую до верхних этажей уборщица не доходит. Все замечания в ближайшее время устранят представители управляющей компании. В микрорайоне Зеленовский проверят еще порядка шести домов», — сказал Лукьяненко.

Директор МУЖРП №12 Игорь Базавлуцкий отметил, что сотрудники управляющей компании ежедневно проводят влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей. В период пандемии уборка подъездов производится с применением специальных дезинфицирующих средств, которыми протирают перила, дверные ручки, почтовые ящики. Отчеты о проделанной работе каждый день фиксируют в мобильном приложении.

По словам жителей, сотрудники управляющей компании убираются качественно. Однако в ходе рейда выявили незначительные нарушения, среди которых — отсутствие графика уборки, наличие пыли на подоконниках, мусора, незакрытые распаячные коробки для проводки, а также отслоившаяся штукатурка.

По словам одной из жительниц, в подъездах убираются хорошо, придомовая территория в порядке, чистая и уютная. Но бывает, что мусорят сами жильцы.

В случае некачественной уборки и несвоевременной дезинфекции подъездов многоквартирных домов нужно обращаться в свою управляющую компанию либо на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Подольск по телефонам: 8 (496) 755-57-93 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00), 8 (916) 565-96-15 (круглосуточно).