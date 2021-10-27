РИАМО - 27 окт. Пары, решившие пожениться на Московской канатной дороге, смогут сделать это в приватной обстановке, что важно во время пандемии, сообщил в интервью РИАМО директор канатной дороги Михаил Лобачев.

Канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники». Всего на фуникулере более 30 закрытых кабин.

«Мы решили предоставить наши кабины для проведения церемонии бракосочетания, когда начался карантин, так как кабины обеспечивали комфортное индивидуальное и необычное пространство. <...> С мая по октябрь у нас поженилось более 100 пар. Московская канатная дорога стала одним из знаковых мест столицы. Бракосочетание с видом на панораму города никого не оставляет равнодушным», - сказал Лобачев.

Он добавил, что канатная дорога также популярна как место для проведения спортивных мероприятий, детских праздников и дней рождения.

Безопасная поездка

Лобачев отметил, что пандемия внесла некоторые коррективы, но заметного спада интереса к канатной дороге не произошло – гости ценят не только туристическую привлекательность трассы, но и удобство передвижения между Воробьевыми горами и Лужниками. Сейчас канатная дорога работает с соблюдением всех мер антиковидной безопасности.

«Несмотря на то, что наши кабины рассчитаны на восемь человек, мы стараемся рассаживать пассажиров вместе со своими близкими и друзьями и не смешивать их с другими группами. Таким образом, мы снижаем вероятность распространения вируса», - рассказал Лобачев.

По его словам, у пассажиров есть возможность прослушать историю Воробьевых гор на русском, английском, испанском и китайском языках. Также гости могут приобрести фирменный мерч.

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