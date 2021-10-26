РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В детском саду №65 «Семицветик» открылась группа для детей с нарушениями слуха, там используют специальную аппаратуру для социализации особенных детей, сообщает администрация округа.

В детском саду №65 «Семицветик» на улице Кирова, 53А на протяжении более чем 50 лет применяют передовые программы по развитию и воспитанию детей. С ребятами занимаются духовно-нравственным воспитанием через технологию музейной педагогики, реализуют программу «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», ведут семейный дневник физического здоровья «Здоровый ребенок – улыбающийся ребенок».

Наравне с общеразвивающими группами с 2019 года на базе учреждения функционируют группы для детей с задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи. В текущем году дошкольное учреждение одержало победу в федеральном конкурсе ДетскиеСадыРоссии.РФ.

С 2004 по 2007 год на базе дошкольного учреждения уже начинала работать группа для слабослышащих детей. В последнее время стало поступать множество запросов от родителей со всего Подмосковья о необходимости снова ее открыть. Руководство детского сада обратилось в комитет по образованию администрации округа и там инициативу поддержали. На муниципальные средства закупили специальное высокотехнологичное оборудование.

Например, слухоречевой тренажер со специализированным звукоусилителем, микрофоном и наушниками позволяет проводить индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия. Теперь в процессе занятия ребенок может слышать не только речь педагога, но и самого себя.

Такая обратная связь дает большую помощь в коррекции звукопроизношения. Речевой радиокласс позволяет повысить разборчивость речи. Передатчик транслирует чистый звук без фоновых шумов и помех.

Занятия могут проходить в движении, что важно для головного мозга и позволяет стимулировать речевую функцию. Восстановить слуховую функцию не удастся, но при помощи слуховых аппаратов и занятий детей научат слышать речь и говорить, что поможет им социализироваться.

На данный момент в новой группе числятся 8 детей от 3 до 7 лет. Занятия проходят ежедневно по индивидуально составленному плану для каждого ребенка. Продолжительность занятий зависит от возраста и колеблется от 10 до 25 минут.

В планах открытие на базе учреждения центра психологической поддержки, где родители смогут получить консультации дефектолога, психолога, логопеда.