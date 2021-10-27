РИАМО - 27 окт. На Московской канатной дороге используется уникальная система быстрой стрелки, которая позволяет единовременно выпускать на одной линии закрытые кабины и кресельные подъемники для спортсменов, сообщил в интервью РИАМО директор канатной дороги Михаил Лобачев.

«Это уникальная швейцарская разработка, которая была сделана специально для Московской канатной дороги. Кресельные подъемники используются в основном для спортивных целей, когда на Воробьевых горах проходят соревнования международного и российского уровня. Горнолыжники спускаются по трассе, после чего они могут сесть на кресельный подъемник и быстро подняться наверх», - пояснил Лобачев.

Он добавил, что ежегодно в целях безопасности проводится дефектоскопия каната, а также магнитная дефектоскопия кабин. Детальный осмотр всех узлов канатной дороги осуществляется ежедневно.

Лобачев подчеркнул, что Московская канатная дорога почти никогда не останавливается, даже в снегопад. Главным образом движение прерывают при приближении грозового фронта и при порывистом ветре. Также в самом начале работы трассы произошла кибератака, из-за которой дорогу остановили в целях обеспечения безопасности пассажиров.

«Но это продлилось недолго, мы смогли восстановить работу довольно оперативно. Сейчас система защиты работает на высоком уровне – мы регулярно проходим техническое обслуживание, где проверяем все системы не только эксплуатации канатной дороги, но и безопасности, в том числе информационной», - заключил Лобачев.

Канатная дорога, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники». Всего на фуникулере более 30 закрытых кабин.

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