РИАМО - 27 окт. Премиум-кабины на Московской канатной дороге, оборудованные комфортными кожаными креслами, идеально подходят для свидания или семейной поездки, сообщил в интервью РИАМО директор канатной дороги Михаил Лобачев.

Он отметил, что премиум-кабины рассчитаны на четырех человек, тогда как обычные кабины вмещают восемь пассажиров. Премиальные кабины пользуются большой популярностью.

«Наши гости считают, что главное преимущество премиум-кабин – красивый дизайн, комфорт, приватность, возможность взять с собой напитки. Также важно отметить, что у пассажиров премиум-кабин есть возможность сделать полный круг без выхода на конечной станции», - сказал Лобачев.

По его словам, премиум-кабины выбирают не только важные гости, но и семьи, в которых не больше четырех человек. Кроме того, молодые люди бронируют такие кабины для свиданий.

Лобачев также рассказал, что периодически пассажиры канатной дороги забывают в кабинах свои вещи. Чаще всего это мобильные телефоны, шарфы, перчатки, наушники, зонты, кошельки, электронные сигареты, транспортные, банковские и социальные карты. Забытые вещи хранятся месяц.

Канатная дорога на Воробьевых горах, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. Всего на фуникулере более 30 закрытых кабин.

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