РИАМО - 26 окт. Эпидситуация в Подмосковье остается напряженной, для лечения пациентов с коронавирусом в больницах задействовано рекордное количество аппаратов ИВЛ – на сегодняшнее утро их было 502, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как и прежде, здравоохранение работает на пределе у нас. Большое количество коек занято. Они есть, но соответственно 10 тыс. лежат на койках. Большое количество кислорода нужно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что 80% Covid-пациентов, попавших на больничные койки, не вакцинировались от коронавируса. При этом сам вирус стал агрессивнее.

«Распространение заболевания за более короткие сроки – 2-3 дня. Большое поражение легких. Те меры, которые приняты, приняты не просто так. Наша задача, чтобы после 7 ноября, после праздников, дети пошли в школу, а все мы работали и жили в нормальном режиме. Вот цель», - подчеркнул Воробьев.

Для того, чтобы достичь этой цели, с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни. Жителей региона призывают оставаться в этот период дома и сократить число контактов.