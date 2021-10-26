РИАМО - 26 окт. Эпидситуация в Подмосковье остается напряженной, для лечения пациентов с коронавирусом в больницах задействовано рекордное количество аппаратов ИВЛ – на сегодняшнее утро их было 502, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Как и прежде, здравоохранение работает на пределе у нас. Большое количество коек занято. Они есть, но соответственно 10 тыс. лежат на койках. Большое количество кислорода нужно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что 80% Covid-пациентов, попавших на больничные койки, не вакцинировались от коронавируса. При этом сам вирус стал агрессивнее.
Для того, чтобы достичь этой цели, с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни. Жителей региона призывают оставаться в этот период дома и сократить число контактов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии