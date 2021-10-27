РИАМО - 27 окт. Многодетные семьи, студенты, дети, ветераны и инвалиды имеют право проехать по Московской канатной дороге по специальным тарифам, сообщил в интервью РИАМО директор канатной дороги Михаил Лобачев.

«На сегодняшний день у нас есть несколько тарифов, один из которых бесплатный – это категория инвалидов I группы, дети до шести лет и ветераны Великой Отечественной войны», – сказал Лобачев.

Он добавил, что льготные тарифы действуют для многодетных семей, инвалидов II и III группы, детей-инвалидов, студентов. Кроме того, в праздничные дни и в особые даты на канатной дороге проходят акции со скидками на билеты.

«С мая этого года мы присоединились к программе лояльности «Город», которая позволяет пассажирам получить существенную скидку на премиум-кабину», – отметил Лобачев.

Он также напомнил, что оплатить проезд по канатной дороге можно транспортной картой «Тройка» с опцией «Кошелек». В среднем таким способом пользуются около тысячи пассажиров в неделю.

Канатная дорога длиной 720 м, соединившая два берега Москвы-реки, открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники».

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