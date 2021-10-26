РИАМО - 26 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил подмосковным отельерам о важности соблюдения антиковидных мер и ответственности за их игнорирование, в том числе в период нерабочих дней.

«Каждая организация сегодня обязана соблюдать нормы, предписания - маски, дистанция и все что с этим связано. Все эти учреждения несут ответственность за то, чтобы их гости были живы и здоровы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Нерабочие дни объявлены в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября. Большую часть учреждений и заведений на это время закроют, однако продолжат функционировать предприятия жизнеобеспечения, продуктовые магазины, аптеки и поликлиники.

Эпидвыходные вводятся с целью снижения заболеваемости Covid-19, которая в последние дни стремительно растет.

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