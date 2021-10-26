РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет жительнице Подольска с записью к врачу в городской поликлинике. Об этом сообщил сам Максимович на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Максимович совместно с депутатом городского совета Денисом Бесогоновым провел очередной личный прием граждан, в ходе которого к нему обратились 12 человек. Пять обращений касались оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Депутаты внимательно выслушали заявителей и в ближайшее время помогут им.

«Были и вопросы, касающиеся благоустройства дворов и сноса гаражей-ракушек. Также поступила жалоба на работу поликлиники. Жительница с августа не может записаться к профильному специалисту. Были озвучены и другие претензии в адрес работы медицинского персонала. Взял этот вопрос на личный контроль. Буду связываться с главным врачом медучреждения - конечно же, подольчанка попадет на прием к нужному ей специалисту в ближайшие дни», - отметил Максимович.

Он добавил, что следующая дата приема и его формат пока не определены из-за неблагоприятной эпидситуации. Обратиться к депутату жители Подольска могут по телефонам: 8 (903) 222-55-15 или 8 (496) 757-65-94.