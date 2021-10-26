РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход строительства двух дошкольных учреждений на 125 и 80 мест на улицах Заречная и Твардовского, работы ведут в рамках государственной программы «Образование», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Современное 2-х этажное дошкольное учреждение площадью 2,3 тыс. кв. м. на улице Заречной будет построено вблизи дома №28 по многочисленным просьбам жителей. В 2020 году было выполнено проектирование, а сейчас началось его строительство.

«Подрядчик активно приступил к работам. В этом году мы планируем поставить коробку и провести инженерные коммуникации и в следующем - выполнить работы по отделке и благоустройству. Учреждение будет выполнено по хорошему типовому проекту, подобные уже есть в других городах Московской области», - сказал Юров.

В новом детском саду разместят игровые и спальные комнаты, актовый зал и собственный пищеблок. Стоимость объекта составит около 200 млн рублей. Окончание работ запланировано на июль 2022 года.

Дошкольное учреждение строится по такому же типовому проекту и в микрорайоне Южный на улице Твардовского у дома №12. Оно рассчитано на 80 воспитанников. Стоимость этого объекта составит около 140 млн рублей.

По словам замглавы администрации Балашихи Александра Савелова, на территории детсада в ходе благоустройства появятся веранды и площадки для прогулок, игровые малые формы.

«Проект сада подразумевает красивое визуальное исполнение. Работы ведутся в соответствии с графиком. Никаких нарушений не обнаружено», - подчеркнул Савелов.

В настоящий момент на объектах выполняют обустройство фундамента.

Средства на реализацию проектов выделили из регионального и муниципального бюджетов. Финансирование ведется в соответствии с темпами строительства. Юные балашихинцы смогут пойти в новые дошкольные учреждения в сентябре.