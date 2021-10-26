РИАМО - 26 окт. Пассажирскую инфраструктуру двух линий МЦД и будущей МЦД-4 подготовили к работе зимой, сообщает пресс-служба МЖД.

Специалисты проверили электрические системы отопления и тепловые завесы. На вокзалах Фили, Кунцево, Одинцово МЦД-1, а также Царицыно, Щербинка и Подольск МЦД-2 проведена промывка и опрессовка отопительного оборудования.

Для обеспечения комфорта пассажиров на 65 станциях МЦД, а также на 8 вокзалах, расположенных в пределах диаметров, входные группы и оконные проемы подготовили к работе в холодное время года.

На Курском, Рижском, Савеловском и Смоленском направлениях замерили освещенность платформ.

Кроме того, на навесах над платформами, на которых установлена система антилед, проверили исправность оборудования.

Самый большой навес на МЦД расположен на станции Славянский бульвар сразу над двумя платформами. Его общая площадь 13 тыс. кв метров. Антиоблединительная система надежно защищает от образования наледи и сосулек.