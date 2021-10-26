РИАМО - 26 окт. Специалисты Госадмтехнадзора Московской области проверили за 3 месяца 6272 контейнерные площадки, расположенные во всех муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверок выявляют места размещения контейнеров вне ограждений контейнерных площадок.

«В том числе, за прошедшую неделю проверено 595 контейнерных площадок. В отношении ответственных лиц приняты меры административного воздействия, вынесено 11 штрафов», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений зафиксировано по городским округам – Одинцовский (11), Талдомский (7) и Наро-Фоминск (7).

Всего на территории Подмосковья размещены свыше 60 тыс. контейнерных площадок.