РИАМО - 26 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам сентября 2021 года занял 3-е место рейтинга цитируемости в СМИ глав российских регионов, ведущих собственные блоги. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг также вошли Сергей Собянин (Москва) и Рамзан Кадыров (Чечня). Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 65 тыс. источников.

СМИ цитировали Воробьева, который в Telegram сообщал, что компенсация семьям людей, погибших при взрыве газа в доме в Ногинске, составит 1 млн рублей.

Также Воробьев в Telegram сообщал, что распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе.

Помимо этого, губернатор Подмосковья в Telegram сообщал, что в Дмитровском городском округе был открыт участок велотрассы Москва - Санкт-Петербург.