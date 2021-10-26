РИАМО - 26 окт. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин рассказал, что больше всего россияне любят мучные кондитерские изделия. Также пользуются спросом конфеты-батончики, мармелад и шоколад, сообщает «Вечерняя Москва».

Предпочтения в сладком у россиян сложились в начале века и за последние 10 лет почти не поменялись.

Эксперт отметил, что тенденции изменения спроса касаются скорее репертуара потребления и вкусовых предпочтений, чем категорий и видов кондитерских изделий.

«Если считать рынок в целом, то почти половина потребления кондитерских изделий приходится на мучные виды, где самыми популярными являются сладкое печенье и вафли», — сказал Лашманкин.

Второе место по популярности занимают весовые конфеты, в том числе батончики.

«На третьем месте сахаристые кондитерские изделия, включая мармелад, пастилу и карамель, а также продукты для индивидуального потребления: жевательная резинка, освежители дыхания, — сказал он.