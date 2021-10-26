РИАМО - 26 окт. Прежде чем принять новый заводской поезд в собственность и поставить его на линию, специалисты Центральной пригородной пассажирской компании осуществляют обширную проверку работоспособности всех систем железнодорожного состава. Всего параметров проверки более 30, сообщает пресс-служба ЦППК.

«Компания уделяет большое внимание безопасности и надежности подвижного состава. На территории завода-поставщика мы досконально проверяем новые электропоезда: учитываются более 30 параметров. В случае выявления хотя бы одного несоответствия, поезд не будет принят до момента его устранения», - сказал исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Для приема электропоезда в собственность ЦППК формируетсякомиссия, состоящая из сотрудников различных структур компании, отвечающих за эксплуатацию и ремонт. Проверка проводится на территории завода-поставщика.

Специалисты осматривают внешнее состояние поезда, экипажную часть, электрические ящики и шкафы, систему охранно-пожарной сигнализации, систему видеонаблюдения, оповещения, проверяют работоспособность наружно-прислонных дверей, тормозное, тяговое оборудование, лакокрасочное покрытие, техническую документацию, правильность и достоверность заполнения электронного паспорта.

Некоторые незначительные недочеты могут быть скорректированы на месте в присутствии комиссии, более сложные случаи фиксируются и заносятся в дефектную ведомость нового поезда. Их устранение проверят повторно при следующей приемке.

Дополнительно для полной проверки всех систем проводятся обкаточные испытания. Непосредственно при вводе электропоезда в эксплуатацию оформляются необходимые документы, обеспечивающие его допуск на железную дорогу.