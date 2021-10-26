РИАМО - 26 окт. Арбитражный суд поддержал решение подмосковного управления Федеральной антимонопольной службы России об отказе включения ООО «МЛР Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение Главного управления социальных коммуникаций Московской области (заказчик работ) о внесении сведений в отношении ООО «МЛР Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по оценке состояния институтов гражданского общества в Подмосковье.

Заказчик работ направил в адрес ООО «МЛР Групп» письма с перечнем недочетов и рекомендаций к представленному инструментарию исследований.

ООО «МЛР Групп» представило документы и сведения, согласно которым в адрес заказчика работ направлены скорректированные инструментарии исследований.

Также ООО «МЛР Групп» пояснило, что указанные в письмах заказчика замечания носят рекомендательный характер.

ООО «МЛР Групп» представило сравнительную таблицу замечаний, отраженных в заключении заказчика и инструментария исследования, направленного ООО «МЛР Групп». Согласно представленным материалам, замечания, указанные в заключении заказчика, были устранены.

УФАС пришло к выводу, что действия ООО «МЛР Групп» нельзя считать недобросовестными, в связи с чем, сведения в отношении ООО «МЛР Групп» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Главному управлению социальных коммуникаций Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.