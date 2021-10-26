РИАМО - 26 окт. В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Святой благоверный князь Александр Невский», которая посвящена 800-летию со дня его рождения, передает корреспондент РИАМО.

В экспозиции представлены археологические находки, произведения иконописи, живопись и нумизматические памятники XIII-XX веков. Директор музея Алексей Левыкин отметил, что у посетителей выставки после ее просмотра сложится свое мнение о князе.

«Те зрители, которые придут в музей, смогут создать свой визуальный образ, потому что тот изобразительный ряд, который мы используем на выставке, он позволяет взглянуть на Александра Невского как на мудрого политика <…> либо очень мужественного воина», – сказал Левыкин.

Выставка покажет Невского и как правителя, и как полководца, и как русского святого. Экспозиция открыта до 18 января 2022 года. Посетить ее можно при наличии QR-кода.

В 2021 году в России отмечается 800-летний юбилей Александра Невского. В этом году праздник отмечают на государственном уровне.