РИАМО - 26 окт. Употребление шоколада может улучшить настроение человека за счет содержания в его составе вещества, способствующего выработке «гормона счастья» - эндорфина. Однако чрезмерное потребление шоколада опасно для здоровья, сообщила врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

«Шоколад – тот продукт, который многих спасает от серости и плохого настроения. Радость и удовольствие мы получаем рецепторами полости рта, дальше импульс направляется по короткому пути в центр удовольствия, и эндорфины обеспечены», - сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в шоколаде содержится вещество триптофан, способствующее выработке эндорфина в организме.

Тем не менее, злоупотреблять шоколадом нельзя, так как это представляет опасность для здоровья. Излишнее употребление сладости приведет к набору массы тела и формированию инсулинорезистентности. После такого нарушения углеводного обмена диеты в борьбе с лишним весом будут менее эффективны.

По словам Королевой, дневной нормой шоколада является два-три небольших кусочка. Рекомендуется выбирать продукт с 70-80% содержанием какао.