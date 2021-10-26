РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Студентка Института сервисных технологий РГУТИС из Подольска Александра Белоцерковская стала лауреатом конкурса «Развивая туризм - развиваем Россию», сообщает Молодежный медиацентр округа.

Всего на конкурс представили более 300 работ из 50 регионов России. Подольское отделение Российского государственного университета туризма и сервиса выставило 8 конкурсных работ. Белоцерковская рассказала о развитии речного туризма в Южном Подмосковье, заняла четвертое место и вошла в пятерку лучших.

Администрация института поздравила студентку и ее научного руководителя Татьяну Романишину.