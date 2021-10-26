РИАМО - 26 окт. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России, вынесенные в отношении администрации Раменского городского округа и индивидуального предпринимателя за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областного УФАС.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение ООО «Барс 1» о возможном нарушении антимонопольного законодательства администрацией при распоряжении земельным участком.

По результатам рассмотрения обращения управление вынесло решение о нарушении администрацией и ИП антимонопольного законодательства, выразившегося в предоставлении администрацией муниципальной преференции путем не основанного на законодательстве продления договора аренды. Это привело к созданию для ИП преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности.

Администрации и ИП выдали обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием администрация и предприниматель обратились в суд, который отказал им в удовлетворении требований и подтвердил законность решения и предписания УФАС Подмосковья.