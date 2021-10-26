РИАМО - 26 окт. Три помещения нежилого назначения общей площадью почти 180 кв. м в здании бывшей богадельни при Храме Живоначальной Святой Троицы переданы из собственности Московской области в собственность Троицкого храма с. Болтино в Мытищах, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин, в Подмосковье сосредоточено большое количество религиозных объектов – монастырей, храмов и церквей, которые расширяют приходы и обустраивают территории для прихожан.

«Это та деятельность, которая играет значимую роль в культурном и духовном развитии региона. Правительство Московской области помогает данной работе – передает организациям земельные участки и объекты недвижимости, которые находятся на территории религиозных организаций, однако исторически оказались в государственной собственности», – отметил министр.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, имущество религиозного назначения, отнесенное к вновь выявленным объектам культурного наследия, передано в собственность религиозной организации для осуществления деятельности, предусмотренной ее уставом.

«Переданные помещения бывшей богадельни при Храме Живоначальной Святой Троицы, которая была построена на рубеже ХIХ-XX веков, приход планирует использовать под классы воскресной школы, трапезную, мастерскую и административные цели», – добавила она.