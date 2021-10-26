РИАМО - 26 окт. С начала 2021 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 84 млн поездок в автобусах, курсирующих по маршрутам между Москвой и Московской областью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Мострансавто» обслуживает свыше 170 автобусных маршрутов, связывающих различные города Подмосковья со столицей. Автобусы перевозят пассажиров до востребованных пересадочных узлов: станций метро, автостанций и других остановочных пунктов.

С начала 2021 года пассажиропоток на данных маршрутах вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича: проезд по ним был зафиксирован свыше 36,3 млн раз. Чаще всего пассажиры пользовались услугами автобусов в Балашихе — на них было совершено свыше 20,4 млн поездок. На втором месте — Химки, в автобусах филиала по итогам почти десяти месяцев зафиксировано более 13,3 млн поездок. На третьем месте оказались Люберцы с показателем в 10,4 млн операций.

Больше всего поездок (3,5 млн) до Москвы и обратно с января совершено на маршруте № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)».

В автобусах «Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях предприятия продолжается ежедневная дезинфекция. Пассажиры обязаны носить защитные маски во время поездок в общественном транспорте Подмосковья.