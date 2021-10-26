РИАМО - 26 окт. Художественный руководитель Высшей школы телевидения «Останкино» Алена Летучая заявила, что отчисление студентов из учебного заведения не связано с лайками негативного комментария в соцсети. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она заявила, что студентов отчислили не за лайки, а за отказ соблюдать антиковидные меры.
«Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», – отметила тележурналист.
Летучая подчеркнула, что действия студентов являются саботажем мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее несколько студентов школы «Останкино» сообщили в соцсетях, что их отчислили за лайк под комментарием, критикующим организацию учебного процесса в учреждении.
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