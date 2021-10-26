РИАМО - 26 окт. Замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина спрогнозировала, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на конец текущей недели, сообщает kp.ru.

По словам специалиста, Москву, как и весь мир, накрыла 4-я волна коронавируса.

«Мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас (в Москве - ред.) будет достаточно высокий пик заболеваемости», – сказала Хавкина в ходе пленарного заседания ВОЗ «Регионы за здоровье».

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В это время в городе не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие заведения, кроме продуктовых и аптек. Школьники, студенты и воспитанники детсадов в этот период будут на каникулах.

За минувшие сутки в столице выявили 6074 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зарегистрирован 1 780 781 случай заболевания.

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