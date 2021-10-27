Москвичи уже несколько лет могут увидеть столицу с высоты птичьего полета, причем не только в рамках экскурсии, а просто по пути на работу. Это стало возможным благодаря Московской канатной дороге на Воробьевых горах. Жители столицы и туристы по достоинству оценили новый транспорт – здесь даже проводят праздники и свадьбы. Кто может получить скидку на проезд и как обеспечивается безопасность на канатке, в том числе от киберпреступников, РИАМО рассказал генеральный директор Московской канатной дороги Михаил Лобачев.

– С открытия канатной дороги в Москве прошло уже три года. Тогда это было знаковым событием для всего города. Как сейчас москвичи относятся к канатке? Она по-прежнему популярна?

– С момента открытия Московская канатная дорога стала центром притяжения как для туристов, так и для москвичей. Безусловно, пандемия Covid-19 внесла свои коррективы, и в последнее время большая часть посетителей – россияне.

Стоит отметить, что заметного спада интереса не было – наши гости ценят не только туристическую привлекательность канатной дороги, но и удобство транспортного сообщения, позволяющее добраться от Воробьевых гор до Лужников и обратно буквально за считанные минуты.

– Действуют ли какие-нибудь скидки и льготы на проезд? Может ли кто-то прокатиться бесплатно?

– В праздничные дни и в особые даты у нас проходят акции. К примеру, в честь 1 сентября мы устроили бесплатный проезд для всех первоклассников. Еще одна акция была приурочена ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тогда Московская канатная дорога предоставила скидку в 50% на проезд всем обладателям фамилий героев произведений классика.

С мая этого года мы присоединились к программе лояльности «Город», которая позволяет пассажирам получить существенную скидку на премиум-кабину.

На сегодняшний день у нас есть несколько тарифов, один из которых бесплатный – это категория инвалидов I группы, дети до шести лет и ветераны Великой Отечественной войны. Существует еще льготная категория, в которую входят многодетные семьи, инвалиды II и III групп, дети инвалидов, студенты.

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– По канатке можно ездить с помощью карты «Тройка». Многие ли пользуются такой возможностью? Можно ли оплатить проезд безлимитной «Тройкой»?

– Да, у нас действительно достаточно большое количество человек пользуется картой «Тройка» для оплаты проезда. В среднем около тысячи пассажиров в неделю выбирают эту опцию. А вот воспользоваться безлимитной «Тройкой» нельзя – для оплаты проезда необходимо, чтобы был привязан «Кошелек».

– Как появилась идея проводить бракосочетания на канатной дороге? Многие сейчас приходят жениться к вам?

– Мы решили предоставить наши кабины для проведения церемонии бракосочетания, когда начался карантин, так как кабины обеспечивали комфортное индивидуальное и необычное пространство. Совместно с ГУП ЗАГС Москвы в рамках программы мэра столицы «Новые адреса счастья» мы начали воплощение этой идеи в реальное и уникальное событие.

С мая по октябрь у нас поженилось более 100 пар. Московская канатная дорога стала одним из знаковых мест столицы. Бракосочетание с видом на панораму города никого не оставляет равнодушным.

– Как свой необычный выбор объясняют влюбленные?

– Одна из пар, которая в числе первых заключила брак у нас, – Денис Ковалев и Кристина Осипова. Они говорили так: «Как известно, браки заключаются на небесах, и поэтому именно здесь, на канатной дороге, мы делаем первый шаг». Думаю, эти слова точнее всего определяют выбор Московской канатной дороги для проведения свадьбы.

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– Какие еще праздники можно провести на канатной дороге?

– К примеру, наше место очень популярно для проведения спортивных мероприятий. Гости любят совмещать воздушную прогулку на канатной дороге со спортивным досугом – зимой у нас открыт горнолыжный склон, а летом центр пляжных видов спорта.

За время существования канатной дороги чаще всего у нас проводились детские праздники и дни рождения.

– У вас есть две премиум-кабины для важных гостей. Чем они отличаются от остальных, кроме кожаных кресел, и кто на них чаще всего катается?

– На премиум-кабины, которые рассчитаны на четыре человека вместо восьми, у нас всегда большой спрос, поэтому всех не перечислить. Наши гости считают, что главное преимущество премиум-кабин – красивый дизайн, комфорт, приватность, возможность взять с собой напитки. Также важно отметить, что у пассажиров премиум-кабин есть возможность сделать полный круг без выхода на конечной станции.

В последнее время они стали очень популярны не только среди важных гостей, но и среди семей, в которых не больше четырех человек, особенно в выходной день. Кроме того, многие молодые люди стали бронировать премиум-кабины для свиданий.

– Наверняка пассажиры забывают свои вещи в кабинках. Что чаще всего находите? Как потом вернуть забытые вещи?

– Да, у нас периодически пассажиры забывают что-то. Чаще всего это мобильные телефоны, шарфы, перчатки, наушники, карты «Тройка», зонты, кошельки, социальные карты, банковские карты и «айкосы».

Вещи у нас хранятся месяц, но при этом обычно люди возвращаются за ними сразу на следующий день, поэтому они долго у нас не задерживаются.

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– Как проходит техническое обслуживание канатной дороги?

– Оно проходит дважды в год, как правило, весной и осенью. У каната нет срока годности. Один раз в три года, согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, проводится его дефектоскопия. Чтобы повысить безопасность еще больше, мы проводим дефектоскопию каната ежегодно.

У кабинок тоже нет срока годности – ежегодно проводится только магнитная дефектоскопия. Каждый день слесари и электромонтеры канатной дороги проводят детальный осмотр всех узлов канатки, о чем делают записи в соответствующих журналах.

сайт Сергея Собянина

– Канатная дорога когда-нибудь останавливается?

– Остановка канатной дороги – довольно редкое явление, но такие ситуации бывают. Главные причины – грозовой фронт и сильный ветер более 15 метров в секунду. В остальном канатная дорога справляется с любыми другими погодными условиями, поэтому метель и снегопады не несут больших рисков.

– Что такое система быстрой стрелки и зачем она нужна?

– Быстрая стрелка позволяет единовременно выпускать на одной канатной линии кабины и кресельные подъемники. Это уникальная швейцарская разработка, которая была сделана специально для Московской канатной дороги. Кресельные подъемники используются в основном для спортивных целей, когда на Воробьевых горах проходят соревнования международного и российского уровня. Горнолыжники спускаются по трассе, после чего они могут сесть на кресельный подъемник и быстро подняться наверх.

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– Что насчет киберпреступников? На вас уже совершались атаки? Как вы с ними боретесь?

– Не секрет, что несколько лет назад, спустя пару дней после открытия канатной дороги, произошел кибервзлом, и перевозка пассажиров была приостановлена в целях безопасности. Причиной стала кибератака, которой подверглись компьютерные серверы. Но это продлилось недолго, мы смогли восстановить работу довольно оперативно.

Сейчас система защиты работает на высоком уровне – мы регулярно проходим техническое обслуживание, где проверяем все системы не только эксплуатации канатной дороги, но и безопасности, в том числе информационной. Наша канатная дорога хорошо защищена от киберпреступников, но, конечно, всегда присутствует риск, поэтому важно поддерживать работу в этом направлении и следить за системой безопасности.

– А как обстоят дела с безопасностью во время пандемии коронавируса?

– Безусловно, мы соблюдаем все меры безопасности, которые установил Роспотребнадзор. Московская канатная дорога вошла в число первых организаций в Москве, получивших международный знак Safe Travels Discover Moscow. Это означает, что мы придерживаемся всех санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

Мы постоянно уведомляем наших пассажиров, чтобы они соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Мы прекрасно понимаем, насколько это необходимо и важно сейчас. На всех наших информационных площадках, в том числе и на сайте, мы размещаем информацию, просим не забывать соблюдать эти меры и заботиться о своем здоровье.

– В кабинах соблюдается социальная дистанция?

– Несмотря на то, что наши кабины рассчитаны на восемь человек, мы стараемся рассаживать пассажиров вместе со своими близкими и друзьями и не смешивать их с другими группами. Таким образом, мы снижаем вероятность распространения вируса.

– Во время поездки можно еще и лекцию послушать на разных языках. Какие языки самые популярные для прослушивания?

– После русского – английский язык является самым популярным среди наших пассажиров. Кроме них, доступны также гиды на испанском и китайском. За время поездки у каждого пассажира есть возможность прослушать историю Воробьевых гор и узнать все самые интересные факты.

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– А ваши сувениры пользуются популярностью?

– У нас есть мерч – его можно приобрести на станциях канатной дороги. Наибольшей популярностью у нас пользуются браслеты и чехлы для телефонов, где изображены смешные воробушки.