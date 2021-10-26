РИАМО - 26 окт. В Люберцах идет активная работа по исполнению предвыборных наказов. Контроль за выполнением инициатив жителей на территории находится под контролем секретаря местного отделения партии, главы Люберец Владимира Ружицкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе предвыборной кампании в адрес регионального отделения «Единой России» поступило более 780 тыс. предложений от жителей. На их основе были разработаны программы кандидатов-членов партии, баллотировавшихся в составы Госдумы и Мособлдумы. Более того, на основе инициатив населения была сформирована программа партии на ближайшие 5 лет, сообщили в пресс-службе местного отделения партии.

Секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в докладе на совещании с участием губернатора и глав городских округов 25 октября отметил, что инициативы людей необходимо в полном объеме отразить в бюджете.

«Депутатам нужно взять под свой контроль реализацию проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки. Работа по исполнению наказов жителей Подмосковья будет проходить максимально открыто, с привлечением общественности», – сказал Игорь Брынцалов.

С территории Люберецкого избирательного округа №121 в период кампании поступило 79 573 наказа. Непосредственно от жителей муниципалитета партия получила к исполнению 27 193 обращения. Их реализацию приняли на себя избравшиеся в Мособлдуму депутаты Лидия Антонова, Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. В Государственной Думе РФ округ представляет Роман Терешков. Контроль за выполнением инициатив жителей на территории – под контролем секретаря местного отделения партии, главы Люберец Владимира Ружицкого. По окончании совещания он прокомментировал положение дел в Люберцах.

«Больше всего наших жителей волнуют вопросы, связанные с работой ЖКХ, здравоохранением и образованием. Темы транспорта и комфортной городской среды – также в приоритете. Количество наказов, озвученных люберчанами, говорит об их активности и неравнодушии, участии в жизни округа и региона в целом», – сказал Владимир Ружицкий.

Он отметил, что обратную реакцию партии на запросы населения можно увидеть в фактических делах уже сегодня.

«Мы облагородили 38 дворов, установили 33 детских и 17 спортивных площадок. Все работы велись с учетом пожеланий жителей и в соответствии со стандартами – это обязательные элементы: детская игровая площадка, озеленение, освещение, обустройство парковочного пространства, контейнерная площадка, информационный стенд, лавочки и урны. В следующем году планируем благоустроить 68 дворовых территорий», – уточнил Ружицкий.

По количеству предложенных жителями инициатив Люберцы занимают пятую строчку в области. Наиболее активными стали жители Балашихи, адресовав своим кандидатам 62 764 наказа.