РИАМО - 26 окт. Победу в премии «denkmal awards» одержал проект строящейся станции «Новомосковская» столичной подземки. Награду получили специалисты компании «Моспромпроект», входящей в ГК «Моспроект-3», сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Специалисты предложили лучшее применение информационного моделирования при проведении архитектурно-строительных и инженерных работ на объекте капитального строительства.

«Новомосковская» будет первой отапливаемой станцией среди наземных станций московского метро. Теплый воздух будет подаваться посредством дополнительного вентиляционного оборудования, интегрировать которое удалось с помощью BIM-технологий.

«Цифровые технологии и BIM-проектирование, в частности – главный тренд мировой строительной индустрии. Команда холдинга обладает эксклюзивным опытом по внедрению технологий информационного моделирования в российские инфраструктурные проекты», – сказала гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она отметила, что победившая в премии станция была единственным номинированным линейным объектом.

Группа компаний уже не один раз получала звание «BIM-лидер России» за использование цифровых технологий в транспортном строительстве. В 2021 году были отмечены сразу два проекта холдинга, их ценность признали во всероссийском конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2020/21».