РИАМО - 26 окт. С начала 2021 года в Едином контактном центре столичного Стройкомплекса было зарегистрировано 16,5 тыс. обращений по реновации. Москвичи задавали вопросы по реализации программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он отметил, что до конца 2021 года в городе заработают еще 10 таких центров.
Кроме того, с начала года в столице провели 157 тематических приемов, в которых приняли участие представители Стройкомплекса и органов исполнительной власти Москвы, задействованных в реализации программы. Также прошли свыше 130 выездных мероприятий и 10 отсмотров новостроек по реновации.
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