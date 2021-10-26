РИАМО - 26 окт. С начала 2021 года в Едином контактном центре столичного Стройкомплекса было зарегистрировано 16,5 тыс. обращений по реновации. Москвичи задавали вопросы по реализации программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для оперативного реагирования на вопросы организована работа 46 информационных центров, которые работают непосредственно в районах реновации», - сказал замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй в ходе заседания комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Он отметил, что до конца 2021 года в городе заработают еще 10 таких центров.

Кроме того, с начала года в столице провели 157 тематических приемов, в которых приняли участие представители Стройкомплекса и органов исполнительной власти Москвы, задействованных в реализации программы. Также прошли свыше 130 выездных мероприятий и 10 отсмотров новостроек по реновации.