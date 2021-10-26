РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Волонтеры Подольска предали денежные средства многодетной семье на гипсокартон для достройки дома, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» стали помогать многодетной семье Глобиных, которая живет на съемной квартире и начала строительство дома.

Так, активисты собрали и передали 15 тыс. рублей на гипсокартон и краску для пола.

Также волонтеры передали подушки и одеяла. Они пожелали многодетной семье достроить дом и переехать в новое жилье.