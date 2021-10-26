РИАМО - 26 окт. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы после обращения представителей Союза Ветеранов России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Проверка поручена руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову.

«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», - отметили в ведомстве.

Следователи проверят высказывания артиста на предмет нарушения действующего законодательства.

Ранее в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Моргенштерн высказался о том, что не понимает ежегодное празднование Дня Победы и зачем на это «тратятся миллионы». По словам артиста, стране «нужно двигаться дальше» и праздновать современные победы государства, а не события «почти вековой давности».

Певец уже извинился за слова, сославшись на то, что некорректно сформулировал свою мысль.