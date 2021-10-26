РИАМО - 26 окт. В густонаселенном микрорайоне Новая Трехгорка города Одинцово стартовала реконструкция улицы Чистяковой, сообщает пресс-служба администрации округа.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с местными жителями и представителями подрядной организации провел оперативный штаб на строительной площадке.
Руководитель муниципалитета сообщил, что работы будут разбиты на два этапа и должны полностью завершиться к ноябрю 2022 года. До конца этого года строителям предстоит произвести отсыпку и другие подготовительные работы на первом участке будущей дороги, до существующей улично-дорожной сети. Протяженность данного участка – более 970 м.
Глава Одинцовского округа добавил, что работы будут идти в строгом соответствии со всеми стандартами дорожного строительства.
Иванов подчеркнул, что контролировать ход реконструкции будут с помощью веб-камер, доступ через IP-адрес к ним предоставят и местным жителям. Это позволит в реальном времени отслеживать ситуацию на объекте.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии