РИАМО - 26 окт. В густонаселенном микрорайоне Новая Трехгорка города Одинцово стартовала реконструкция улицы Чистяковой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с местными жителями и представителями подрядной организации провел оперативный штаб на строительной площадке.

Руководитель муниципалитета сообщил, что работы будут разбиты на два этапа и должны полностью завершиться к ноябрю 2022 года. До конца этого года строителям предстоит произвести отсыпку и другие подготовительные работы на первом участке будущей дороги, до существующей улично-дорожной сети. Протяженность данного участка – более 970 м.

«Муниципальный контракт по реконструкции улицы Чистяковой подписан и сегодня мы вместе с жителями проводим оперативный штаб. Началась активная фаза работ, возводится строительный городок, завезена техника, есть необходимые материалы, идет мобилизация рабочей силы. Можно четко сказать, что реконструкция началась. Процесс разбит на 2 этапа, примерно треть работ удастся сделать в этом году. И до ноября следующего, 2022 года, объект будет закончен: здесь появятся 4 полосы, тротуары, пешеходные переходы, светофорные объекты и 6 остановочных павильонов», - сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что работы будут идти в строгом соответствии со всеми стандартами дорожного строительства.

Иванов подчеркнул, что контролировать ход реконструкции будут с помощью веб-камер, доступ через IP-адрес к ним предоставят и местным жителям. Это позволит в реальном времени отслеживать ситуацию на объекте.