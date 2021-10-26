РИАМО - 26 окт. Девять новых автомобилей закупили для коломенского предприятия «Спецавтохозяйство» за счет средств бюджета муниципалитета. Техника будет использоваться в работе по содержанию контейнерных площадок сбора ТКО и поддержанию порядка на территории городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Правительство Московской области и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев обращают пристальное внимание на благоустройство общественных пространств. При этом важно не только создавать новые, но и содержать в порядке и чистоте уже созданные территории. Для этого мы укрепляем материально-технические базы наших муниципальных служб, отвечающих за это направление», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Александр Гречищев.

По его словам, в этом году МБУ «Спецавтохозяйство» получит еще три единицы новой техники – два трактора с навесным оборудованием и автомобиль «Соболь».