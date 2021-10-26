РИАМО - 26 окт. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий 25 октября провел личный прием жителей. Он состоялся с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

«Обсудили вопросы несанкционированной торговли, работы управляющих компаний, незаконной парковки во дворах. Многие люберчане во время приема получили консультации по вопросам личного характера, в частности, жилищным, имущественным и трудоустройства. Жители улицы Парковой обратились с просьбой обустроить тротуар и пешеходный переход к детскому саду №100. Благодарю каждого за неравнодушие. Все обращения отработаем. Берегите себя! Будьте здоровы», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что на прием пришли 16 человек.