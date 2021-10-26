РИАМО - 26 окт. С 18 по 24 октября управляющие компании заделали более 30 ям на дорогах во дворах городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю на дорогах во дворах округа заделали 32 ямы общей площадью более 290 квадратных метров. Больше всего отремонтировала управляющая компания АО «ЛГЖТ» - 167 квадратных метров», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что сотрудники ООО «Пик-Комфорт» заделали ям на дорогах общей площадью 112 кв. м, ООО «ФИРМА Ф.Ф. - УК» - 8 кв. м, ООО «Содействие» - 5 кв. м.