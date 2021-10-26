РИАМО - 26 окт. С 18 по 24 октября управляющие компании во дворах городского округа Люберцы опилили и вырубили порядка 30 аварийных деревьев, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Управляющими компаниями регулярно проводятся работы по санитарной опиловке и вырубке аварийных деревьев. На минувшей неделе провели санитарную опиловку 26 и вырубке 8 деревьев», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что во дворах города Люберцы вырубили три дерева, провели опиловку девяти. В Октябрьском вырубили одно, опилили пять, в Томилине вырубили одно, опилили три, в Малаховке вырубили два, опилили шесть, в Краскове вырубили одно, опилили три дерева.