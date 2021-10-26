РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят соблюдение правил дорожного движения водителями такси 27 октября, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске сотрудники ГИБДД округа 27 октября проведут профилактическое мероприятие «Технический контроль юридических лиц». Оно нацелено на снижение уровня аварийности на транспортных средствах, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям).

В ходе рейдов будет усилен контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок, пресечения нарушений требований правил дорожного движения РФ.