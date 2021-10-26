РИАМО - 26 окт. Московские учреждения социальной сферы перейдут на особый режим работы с 28 по 7 ноября, это связано с осложнением эпидситуации и объявлением нерабочих дней. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это время мы призываем москвичей использовать с наибольшей пользой — провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице продолжается работа пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Прививку и экспресс-тесты можно сделать бесплатно и без записи в популярных общественных местах города.

По словам Раковой, нерабочие дни, объявленные в Москве, являются возможностью сдержать распространение коронавируса.

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МФЦ

Во время нерабочих дней в Москве продолжат работу 25 дежурных офисов госуслуг «Мои документы». В них будут предоставляться услуги по регистрации смерти и расторжению брака, но только по поданным ранее заявлениям. Большинство услуг, предоставляемых в офисах «Мои документы» доступны в электронном виде.

ЗАГСы

Регистрация рождения детей будет производиться в родильных домах. В праздничный день 4 ноября услуги в центрах предоставляться не будут. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования, расположенные в дежурных центрах, продолжат работу в штатном режиме на протяжении всех нерабочих дней.

ЗАГСы также ограничат предоставление услуг в дни ограничений. Церемонии заключения брака, назначенные на нерабочие дни по ранее поданным заявлениям, не будут отменены, однако на них не должны присутствовать гости. При желании церемонии можно перенести на свободные даты.

Расторжение брака также будет проводиться только по заявлениям, поданным ранее.

Образовательные учреждения

Школы на время нерабочих дней объявили каникулы. В детских садах для детей, чьи родители продолжат работать в период нерабочих дней будут созданы дежурные группы. Студенты колледжей и вузов временно перейдут на дистанционное обучение.

Ветеринарные клиники

Во время нерабочих дней 21 государственная ветеринарная клиника продолжит работу в штатном режиме. Ветеринарные участки «Северный», «Отрадное», «Первомайский» и «Солнцевский», а также Станция по борьбе с болезнями животных ЮВАО закроются на нерабочие дни.

Социальные службы

Социальные службы во время нерабочих дней продолжат очную, дистанционную и выездную работу и предоставление различных услуг. Кроме того, сотрудники социальных служб будут доставлять продукты питания, товары первой необходимости и лекарства для людей, соблюдающих домашний режим. Для этого необходимо оставить заявку по телефону горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом: +7 (495) 870-45-09.

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