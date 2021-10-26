РИАМО - 26 окт. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверили работу Института ядерной медицины в Химках, где жителям доступны прорывные технологии в борьбе с раком. Это крупнейший в России и один из самых больших центров в Восточной Европе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«То, что мы видели в этом уникальном центре – это медицина будущего. Но она есть уже сегодня в Московской области. Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича, он создал условия для того, чтобы такой центр появился. В Подмосковье хороший деловой инвестиционный климат, очень благоприятное отношение самого губернатора, правительства области», – сказала Матвиенко.

Она также поблагодарила академика Григория Ройтберга за реализацию данного проекта.

«Онкология чувствительная тема для России. Это первые такие технологии в стране. Это «космос», это абсолютно новая медицина, которая должна становиться повседневной в жизни страны», – резюмировала Матвиенко.



Пациентам доступны самые современные мировые технологии: тераностика, радиоиммунотерапия, исследования ПЭТ и КТ. В институте работают высококлассные специалисты. Они прошли стажировку в США, Германии и Израиле.

«Президент и сама жизнь ставят нам задачу – увеличивать ее продолжительность. Для этого и государственная медицинская помощь, и частная должны быть на высоком уровне. <...> Григорий Ефимович самых талантливых врачей собирает. Я очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность – это всегда очень важно и для количества спасенных жизней, и для практики», – сказал Воробьев.

В Подмосковье каждый год расширяют программу ОМС, чтобы бесплатное высокотехнологичное лечение в частных клиниках получало больше жителей.

«Наша задача – поддерживать, в том числе, частную медицину через ОМС. Мы разговаривали с пациентами, они говорят: здесь все великолепно, мы не платим ни копейки – такую возможность дает государство», – отметил губернатор.

«В Московской области – власть, которая хочет помогать. Поэтому мне захотелось сделать этот проект здесь. У меня лежит пачка писем от пациентов, которые пишут: «Поблагодарите губернатора». Теперь передовая медицина доступна жителям Подмосковья и России», – добавил Ройтберг.